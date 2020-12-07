Xiaomi Mi 11 Pro получит аккумулятор на 5000 мАч

Китайский регулятор 3C раскрыл ёмкость аккумуляторов в смартфонах Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, первый получит батарею ёмкостью 4780 мАч, а второй – на 4970 мАч.

Предыдущие слухи прочили Xiaomi Mi 11 Pro AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц, скругленными по бокам кромками и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, 120 Вт проводную и 80 Вт беспроводную зарядки, квадрокамеру с главным 48 Мп 1/1,32-дюймовым датчиком, а также 20 Мп, 12 Мп и 12 Мп модулями.