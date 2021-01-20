Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-кратным зумом

В сети появилась порция подробностей о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ожидается уже в следующем месяце. Если верить инсайдеру Digital Chat Station, аппарат получит тыльную квадрокамеру с 120-кратным зумом. Главным отличием от Xiaomi Mi 11 станет добавление перископной камеры для плавного оптического зума. Ранее сообщалось, что Mi 11 Pro получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп. Скорее всего, речь идет о еще не представленном сенсоре Sony IMX782, который найдет свое применение в камерофонах серии Huawei P50.