Xiaomi Mi 11 Pro получит улучшенный дисплей

Пару дней назад в исходном коде приложения MIUI Gallery были найдены сведения о смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro, а потому в существовании этой модели можно не сомневаться. Сегодня авторитетный информатор Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями о грядущем флагмане. Итак, аппарат получит дисплей с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц, преобразованием SDR в HDR, технологией сглаживания MEMC и AI-масштабированием AI. Также устройству прочат продвинутую основную камеру и поддержку еще более мощной быстрой зарядки. Официальный релиз Xiaomi Mi 11 Pro ожидается в феврале, после Китайского нового года.