Xiaomi Mi 11 Ultra не прошел тест на прочность

В сети появилась любопытная фотография топового смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, который был признан лучшим камерофоном по версии лаборатории DxOMark. Судя по серьезным повреждениям, аппарат не прошел испытание на прочность. Вполне возможно, что автор снимка решил повторить тест на изгиб в духе Зака Нельсона, автора популярного YouTube-канала JerryRigEverything.

Что до самого смартфона, его главными особенностями стал крупный блок тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительный экран на задней панели, 6,81-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, а также топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888.