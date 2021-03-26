Xiaomi Mi 11 Ultra получит батарею нового уровня

Учитывая тот факт, что на современном рынке мобильных телефонов нет практически никаких новых мобильных процессоров, которые могли бы привлечь внимание потенциального покупателя, крупным компаниям приходится придумывать что-то новое. В компании Xiaomi, например, решили использовать батарею нового поколения, которая поддерживает более высокую скорость зарядки, что, теоретически, позволит получать больше приятных эмоций от использования данного устройства, и, что самое главное, данная батарея более тонкая, чем литий-ионная. За счёт этого, теоретически, производитель сможет выпускать более тонкие флагманские смартфоны, которые не будут проигрывать потенциальным конкурентам в плане объёма батареи. Ждём анонса.

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