Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет с зарядкой

Xiaomi анонсировала свой флагманский смартфон Mi 11 для мировых рынков. Телефон был анонсирован еще в декабре в Китае, и, как и во время китайского запуска, Mi 11 Pro отсутствует — либо компания его вообще не делала, либо его оставляют на потом. Естественно, в характеристиках смартфона для мирового рынка не изменилось вообще ничего — это тот же флагман с большим дисплеем, производительным процессором и качественной камерой. Но, с другой стороны, инсайдеры заявили, что если у оригинала для Китая нет зарядки в комплекте, то для мирового рынка эту зарядку добавят, да еще и не простую, а на 55 Вт. Это весьма интересное решение, которое, безусловно, повысит стоимость устройства, предоставив возможность заряжать гаджет комплектной зарядкой.