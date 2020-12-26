Xiaomi Mi 11 может не получить комплектное ЗУ

В сети появилась фотография, на которой изображены коробки iPhone 12 и еще не представленного официально флагмана Xiaomi Mi 11. Пользователи сразу обратили внимание на почти одинаковую толщину упаковок, заподозрив в этом отсутствие комплектного зарядного устройства. Пойдет ли китайский производитель по стопам Apple, узнаем уже 28 декабря. Именно в этот день состоится официальная презентация устройства.

По предварительным данным, смартфон получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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