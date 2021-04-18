Xiaomi Mi 11 набрал 120 баллов в тесте DxOMark

DxOMark опубликовала отчет обзора камеры флагманского телефона Xiaomi Mi 11. Смартфон оснащен камерой на 108 Мп и получила за это 120 баллов.

Xiaomi Mi 11 набрал 127 баллов за фото, 59 баллов за масштабирование и 107 баллов за видео. Согласно отчету, смартфон экспонирует правильно, но иногда в некоторых случаях недоэкспонирует, что приводит к обрезанным теням. Однако проблемы возникают редко из-за довольно широкого динамического диапазона телефона.

Команда DxOMark похвалила детализированные изображения основной камеры, по этому смартфон набрал 111 баллов за текстуру. Mi 11 получил бы больше очков, если бы у него был телеобъектив, который помог бы его увеличить, но Xiaomi решила вместо этого использовать 5-мегапиксельную макро-камеру.
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