Xiaomi Mi 11 появился в свободной продаже

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Xiaomi Mi 11 появился в свободной продаже на территории Китае. Ранее аппарат был доступен для покупки только в ходе молниеносных распродаж. Даже несмотря на ограниченный формат продаж, за три недели китайский производитель реализовал более миллиона Xiaomi Mi 11.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).
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