Xiaomi Mi 11 получит изогнутый со всех сторон дисплей

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11, выход которого ожидается в конце этого или в самом начале следующего года. Утверждается, что аппарат будет отличаться от предшественников новым, загнутым со всех сторон дисплеем. Фронтальная камера по-прежнему будет располагаться в небольшом вырезе в левом верхнем углу экрана.

Ранее сообщалось, что смартфон получит многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп (размер пикселя 0,8 мкм) и сверхширокоугольным модулем разрешением 48 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 875 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G.
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