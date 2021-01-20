Xiaomi Mi 11 скоро выпустят в Индии

Профильный ресурс 91mobiles сообщил о том, что уже в следующем месяце компания Xiaomi выпустит в Индии смартфоны Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Lite. Первый выйдет в синей и серой расцветках в вариантах с 8/128 ГБ или с 8/256 ГБ памяти, а второй в синей, чёрной и розовой расцветках с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).