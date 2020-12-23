Xiaomi Mi 11 засветился на живом фото

Ранее стало известно, что базовая версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 690 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 735 долларов, а за топовую версию с 12/256 ГБ памяти попросят 800 долларов. Официальный анонс Xiaomi Mi 11 ожидается уже 28 декабря.
Сетевые источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Отметим белую перламутровую расцветку, а также подтверждение некоторых характеристик камеры – 30-кратный (очевидно, что гибридный) зум и 108-Мп главный датчик.