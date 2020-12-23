Xiaomi Mi 11 засветился на живом фото

Сетевые источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Отметим белую перламутровую расцветку, а также подтверждение некоторых характеристик камеры – 30-кратный (очевидно, что гибридный) зум и 108-Мп главный датчик.

Ранее стало известно, что базовая версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 690 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 735 долларов, а за топовую версию с 12/256 ГБ памяти попросят 800 долларов. Официальный анонс Xiaomi Mi 11 ожидается уже 28 декабря.