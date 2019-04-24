Xiaomi Mi 6 получает первую бета-версию Android Pie

2019-04-24, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Mi 6; [24]
Xiaomi Mi 6 получает первую бета-версию Android Pie для разработчиков.

Для широкой публики, это хорошее подтверждение того, что Xiaomi все еще работает над доведением окончательной версией Pie на Mi 6. Как обычно, с устройствами этой компании, не ожидайте увидеть огромные видимые изменения - эти изменения в основном приходят с новыми версиями MIUI. До сих пор Mi 6 работала с MIUI 10 на базе Oreo, и до сих пор работает на MIUI 10 только на основе Pie. Обновление имеет размер 1,5 ГБ, после чего ваш телефон будет работать с MIUI 10 9.4.22. По словам разработчиков XDA, некоторые пользователи, которые попытались установить его, не могли впоследствии запустить свои телефоны, поэтому данная установка это не для слабонервных, а для опытных пользователей.

Комментарии:
Компактная цифровая фотокамера Nikon Coo...
Компактная цифровая фотокамера Nikon CooNikon выпустила компактную цифровую фотокамеру Nikon Coolpix W150. ...
Samsung Galaxy S10 + побеждает Huawei P3...
Samsung Galaxy S10 + побеждает Huawei P3Очень сложно выполнить идеальный тест скорости смартфонов между собой, когда его проверяет человек. ...
Verizon официально объявила о своем парт...
Verizon официально объявила о своем партVerizon официально объявила о своем партнерстве с Google, чтобы продавать YouTube TV со скидкой, в компле...
Beats анонсировала беспроводные наушники...
Beats анонсировала беспроводные наушникиКомпания Beats анонсировала новые беспроводные наушники Powerbeats Pro. ...
Трейлер к фильму Gemini Man...
Трейлер к фильму Gemini ManВчера вышел трейлер нового научно-фантастическом фильма Энга Ли, Gemini Man, в главной роли которого буде...
Представлены новые умные часы Sofie 2.0...
Представлены новые умные часы Sofie 2.0Michael Kors выпустил новые умные часы Sofie 2.0, которые оснащены датчиком сердечного ритма и другими со...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. ...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. Современный рынок ноутбуков далеко не всем нравится. Если вы геймер, то у вас просто масса вариантов за 2...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать вр...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать врУ фанатов файтингов вчера был настоящий праздник — новая часть легендарной серии Mortal Kombat вышла в св...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSDОбзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSD
Обзор Aftershokz Trekz Air. Лучшие наушники с костной проводимостьюОбзор Aftershokz Trekz Air. Лучшие наушники с костной проводимостью
Обзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связиОбзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связи
Обзор WD Black PC SN750. Игровой SSD со скоростью в 3500 Мбайт/секОбзор WD Black PC SN750. Игровой SSD со скоростью в 3500 Мбайт/сек
Обзор Harper GKB-P101. Доступная механическая клавиатураОбзор Harper GKB-P101. Доступная механическая клавиатура
Предварительный обзор HP Chromebook 15. ...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. Современный рынок ноутбуков далеко не всем нравится. Если вы геймер, то у вас просто масса вариантов за 2...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать вр...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать врУ фанатов файтингов вчера был настоящий праздник — новая часть легендарной серии Mortal Kombat вышла в св...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60Стоит признаться — длительное время мы сами подшучивали над любым бюджетным смартфоном компании Samsung, ...
Обзор Save Koch. Очень атмосферно...
Обзор Save Koch. Очень атмосферноСегодня мы поговорим об игре Save Koch, которая основана на весьма необычном сеттинге и рассказывает нам ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный 11 апреля нам удалось попасть на закрытый показ игры SaveKoch, которая представляет собой тактический сим...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9Длительное время в сети говорили о том, что 4К разрешение еще длительное время будет недоступно широким м...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто ун...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто унОчень редко проекты от небольших студий способны заинтересовать геймера на длительное время. Однако, если...
Предварительный обзор Xbox One S All-Dig...
Предварительный обзор Xbox One S All-DigДлительное время на просторах интернета ходила новость о том, что компания Microsoft планирует выпустить ...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the Wil...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the WilКупить консоль Nintendo Switch и не поиграть в новую «Зельду» - можно считать кощунством, поэтому «Legend...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24В последнее время геймеры стали больше внимания уделять так называемым «второстепенным» компонентам своег...
Предварительный обзор Acer Predator CG43...
Предварительный обзор Acer Predator CG43Иногда на рынок геймерских устройств выходит что-то действительно уникальное, на что просто нельзя не обр...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сай...
Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сайДовольно редко на просторах интернета можно найти интересные мобильные игры, которые действительно увлека...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor