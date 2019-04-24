Xiaomi Mi 6 получает первую бета-версию Android Pie для разработчиков.

Для широкой публики, это хорошее подтверждение того, что Xiaomi все еще работает над доведением окончательной версией Pie на Mi 6. Как обычно, с устройствами этой компании, не ожидайте увидеть огромные видимые изменения - эти изменения в основном приходят с новыми версиями MIUI. До сих пор Mi 6 работала с MIUI 10 на базе Oreo, и до сих пор работает на MIUI 10 только на основе Pie. Обновление имеет размер 1,5 ГБ, после чего ваш телефон будет работать с MIUI 10 9.4.22. По словам разработчиков XDA, некоторые пользователи, которые попытались установить его, не могли впоследствии запустить свои телефоны, поэтому данная установка это не для слабонервных, а для опытных пользователей.