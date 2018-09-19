Xiaomi Mi 8 Lite стоит адекватных денег

За последнее время появилось столько смартфонов нового поколения, что просто голова идет кругом. Буквально недавно мы говорили, что Huawei давно не показывала интересных устройств, а сегодня вот в продажу поступил Xiaomi Mi 8 Lite — шикарный гаджет, который спокойно может удовлетворить все потребности обычного пользователя. Здесь вам и дисплей с диагональю 6,26 дюйма, и производительная начинка, и целых три камеры — две на тыльной стороне и одна на фронтальной. Продукт очень стильный и стоит всего 200 долларов, чего предостаточно для конкуренции с главными игроками этого рынка. Думаю, что китайская компания таким образом планирует потихоньку завоевать рынок среднего класса, который уже много лет находится под властью Samsung. С такими релизами все должно получиться более-менее нормально и быстро.