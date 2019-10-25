Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/128GB. Плюсы и минусы смартфона. Старт продаж в России

2019-10-25, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Xiaomi Mi 9 Lite; [223]
24 октября в Москве состоялась официальная презентация Xiaomi Mi 9 Lite. Смартфон получил AMOLED дисплей на 6,39 дюйма, процессор Snapdragon 710, емкий аккумулятор на 4030 мАч с быстрой зарядкой, NFC модуль и тройную камеру. Старт продаж уже состоялся. Более подробную информацию о смартфоне читайте в этом репортаже.

Внешний вид

Xiaomi Mi 9 Lite выполнен из тех же материалов и в том же стиле, что и флагман Mi 9. Из интересных особенностей модель получила логотип со встроенным индикатором, который реагирует на новые уведомления и другие оповещения. Кстати задняя крышка защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Новинка будет продаваться в трех цветах: “Белый жемчуг”, “Синяя волна” и “Серый оникс”.

В корпусе присутствует разъем для наушников mini jack 3.5 мм, USB Type-C, а также ИК порт для управления бытовой техникой. Вес модели равен 179 г.

Дисплей

Смартфон оснащен качественным AMOLED дисплеем на 6,39 дюйма с FullHD+ разрешением. Он занимает 91% от всей площади фронтальной поверхности. Плотность пикселей составляет 403 ppi. Как и старшая модель, Mi 9 Lite получил технологию фильтрации синей составляющей спектра подсветки экрана, отвечающая за защиту глаз пользователя, была сертифицирована германским Институтом тестирования и сертификации VDE. Также прямо в экран встроен сканер отпечатков пальцев, который имеет быстрый отклик.

Железо

Mi 9 Lite работает на свежем процессоре Snapdragon 710 с 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт внутренней памяти с возможностью расширения при помощи MicroSD карт до 256 Гбайт. Про NFC модуль здесь тоже не забыли.

Камера

Mi 9 Lite оснастили тремя модулями камеры. Первый основной получил разрешение на 48 Мпикс с возможностью делать снимки больших размеров с высокой детализацией. При помощи технологии Super Pixel можно фотографировать в условиях недостаточной освещенности и при этом получать более яркие и четкие кадры. Второй модуль является ультраширокоугольным и при разрешении в 8 Мпикс может делать кадры с углом обзора в 118 градусов. Третий портретный модуль на 2 Мпикс в состоянии красиво размывать задний фон в стиле Боке.

Фронтальная камера находится в каплевидном вырезе над экраном и ее разрешением составляет 32 Мпикс. При ее запуске пользователя встречает футуристичная анимация.

Аккумулятор

В новинку уместили аккумулятор емкостью в 4030 мАч, который поддерживает усовершенствованную технологию экономии энергии, позволяющая смартфону прожить до двух дней без подзарядки. Также модель поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, при помощи которой можно зарядить устройство с 0 до 43% всего за 30 минут.

Цены

Xiaomi Mi 9 Lite уже начал продаваться в России. Версия с 64 Гбайт памяти будет стоить 22 990 рублей, а на 128 Гбайт обойдется в 24 990 рублей. Модель доступна в трех цветовых решениях: : “Белый жемчуг”, “Синий бриллиант” и “Черный оникс”. Новинку можно приобрести в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров Xiaomi.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9 Lite
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