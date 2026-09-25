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Представлен смартфон Vivo Y600i с батареей на 8000 мАч

Компания Vivo расширила серию Y, представив смартфон Y600i — он присоединился к уже существующим моделям Y600 Turbo и Y600 Pro, которые оснащены аккумуляторами ёмкостью 9020 и 10200 мАч соответственно. Как и его собратья, Vivo Y600i получил огромный аккумулятор на 8000 мАч, а также дисплей с частотой обновления 120 Гц и защищённый корпус. Vivo Y600i оснащён 6,87-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1592х720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость панели в режиме HBM достигает 1300 нит, дисплей поддерживает DC Dimming, а сертификация TÜV Rheinland подтверждает наличие программной защиты от синего света.

Главной особенностью смартфона стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью до 44 Вт и обратную проводную зарядку. По данным Vivo, после 1500 циклов зарядки аккумулятор сохраняет не менее 80% первоначальной ёмкости, и, согласно лабораторным тестам компании, смартфон способен работать до 25 часов при воспроизведении коротких видео и до 16 часов в режиме непрерывной навигации. За производительность отвечает процессор Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом 256 ГБ. Объём хранилища можно увеличить ещё на 2 ТБ с помощью карты памяти, а функция расширения оперативной памяти Vivo Memory Fusion позволяет добавить до 12 ГБ виртуальной ОЗУ. Примечательно, что смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6, что довольно приятно.
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