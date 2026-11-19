HONOR Magic V7 получит широкий экран

По слухам, которые поступают из весьма надёжных в индустрии источников, компания HONOR уже какое-то время разрабатывает собственный широкоформатный складной смартфон, который должен составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold8 и iPhone Duo. В начале октября появилась информация, что новинка выйдет в январе, однако её название тогда не раскрывалось. Теперь инсайдер пролил свет на этот вопрос — по его данным, широкоформатным складным смартфоном станет HONOR Magic V7. Более того, о чём сообщалось ранее, в следующем году компания не планирует выпускать привычную модель с крупным складным экраном. Такой подход отличается от стратегии Samsung, которая в этом году представила Galaxy Z Fold8 Ultra вместе с широкоформатным Fold8. Соответственно, поклонники дизайна Magic V6, анонсированного HONOR в марте, могут не дождаться привычного продолжения этой линейки.

Что касается характеристик, июльская утечка приписывает новинке процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, основной складной экран диагональю 7,6 дюйма и внешний дисплей на 5,5 дюйма. Основная камера получит разрешение 200 Мп, а компанию ей составит перископический телеобъектив. Ëмкость аккумулятора, по предварительным данным, превысит 7000 мАч. Ожидается, что стартовая цена HONOR Magic V7 составит 9999 юаней или около 1470 долларов. Да, это достаточно высокая стоимость для устройство, которое будет изначально продаваться исключительно на территории Китая. Но сейчас такой рынок.