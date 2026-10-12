Nothing выпустила OS 5.0 на Android 17

Компания Nothing начала распространять Nothing OS 5.0 на совместимые смартфоны. Nothing OS 5.0 основана на Android 17 и включает более 80 изменений, затрагивающих интерфейс, производительность и функции ИИ. Главный экран получил обновлённое оформление с прозрачными элементами в виджетах и строке поиска. Кроме того, система адаптирует цветовую палитру под обои пользователя. На экране блокировки появился новый вариант часов Micrographics, объединяющий дату, время, погоду и предстоящие встречи в одном экране. В стабильную версию также вошли возможности, представленные во время открытого бета-тестирования.

Essential Voice обеспечивает более быструю и точную расшифровку речи, а функция Smart Collections в Essential Space помогает упорядочивать сохранённые материалы. А инструмент Essential Apps Builder позволяет создавать приложения с использованием ИИ прямо на смартфоне — достаточно описать нужную программу словами, не прибегая к написанию кода. Nothing также переработала значки, интервалы, типографику и анимации в строке состояния, настройках, приложениях «Камера» и «Галерея». Более того, оптимизация отклика сенсорного экрана, сохранения приложений в фоновом режиме и распределения ресурсов должна сделать повседневное использование смартфонов комфортнее, особенно при переключении между программами и многозадачности. Это действительно крупный апдейт, но пользователи получат его далеко не сразу и не во всём мире.