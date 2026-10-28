Складной премиум-флагман Samsung W27 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал первые изображения премиальных складных смартфонов серии W27, которые будут представлены 29 октября. Данные новинки выйдут эксклюзивно для китайского рынка. Отметим темно-синюю расцветку с золотистыми элементами и золотой логотип W. Предполагается, что технические параметры W27 унаследует от Galaxy Z Fold8 Ultra. Скорее всего, смартфон будет продаваться в единственной версии с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Напомним, что оцененный в Европе от 2000 евро Galaxy Z Fold8 имеет в своем оснащении топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 7,6-дюймовый внутренний дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848:2448 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 5,5-дюймовый внешний экран с разрешением 1248:1972 пикселя, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 3000 нит и антибликовым покрытием, шарнир Flex Titanium с пленкой из титанового сплава и титановой пластиной, корпус толщиной 9,7 мм в сложенном видео и 4,5 мм в разложенном, массой 201 грамм, 12 или 16 ГБ оперативной, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), две фронтальные камеры по 10 Мп, АКБ ёмкостью 4800 мАч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 20 Вт соответственно.

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