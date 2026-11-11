Смартфон OPPO A7 Ultra получит батарею на 12000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне OPPO A7 Ultra, релиз которого ожидается в следующем месяце. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор рекордной ёмкости 12000 мАч и крупный блок основной камеры на задней панели. Остальные параметры пока не были рассекречены.

Напомним, что в ассортимент OPPO есть модель A7 Pro Max 5G c АКБ ёмкостью 10000 мАч, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, а также пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, корпусом толщиной 8,57 мм и массой 224 грамма, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.
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