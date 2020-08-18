Xiaomi Mi 9 Lite получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для глобальной, европейской и российской версий смартфона Xiaomi Mi 9 Lite. Прошивки фигурируют под маркировками V12.0.2.0.QFCMIXM, V12.0.2.0.QFCEUXM и V12.0.2.0.QFCRUXM.

Напомним, что MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. А вот анимированные суперобои, которые являются одной из особенностей MIUI 12, смартфоном Xiaomi Mi 9 Lite не поддерживаются. Также отметим наличие в прошивке августовского патча безопасности Android.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9 Lite
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Новости:
Realme C15 слили в сеть

Мы уже привыкли к тому, что пользователи иногда узнают о свежих смартфонах даже раньше, чем о них рассказ...
Realme 5 Pro в новом цвете

В последнее время производители стали все чаще выпускать новые версии своего смартфона, так как это реаль...
Coolpad X10 стоит 144 доллара

Какое-то время назад пользователи получали море удовольствия от приобретения смартфона от китайской компа...
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCamОбзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam
Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураОбзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура
Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеемОбзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеем
Игровая клавиатура Razer Ornata V2 получ...
Игровая клавиатура Razer Ornata V2 получRazer представила игровую клавиатуру Razer Ornata V2, которая получила гибридные переключатели, новые све...
Смартфон OnePlus Nord показали на фото ...
Смартфон OnePlus Nord показали на фото Инсайдер @TechDroider поделился фотографиями смартфона OnePlus Nord, выход которого ожидается уже в следу...
Huawei Mate 40 получит 5-нм чипсет Kirin...
Huawei Mate 40 получит 5-нм чипсет KirinНедавно в сети появилась информация о том, что из-за американских санкций часть флагманских смартфонов се...
Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на живо...
Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на живоВ сети появилось первое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии, на гибк...
Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (...
Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (Внешние твердотельные накопители стали более привлекательными после того, как в целом SSD стали более дос...
Thermaltake анонсировала замкнутую систе...
Thermaltake анонсировала замкнутую систеThermaltake анонсировала систему жидкостного охлаждения Thermaltake TH ARGB AIO, которая доступна в верси...
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Ban...
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi BanКак и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Итак, новин...
Приложения смартфона Samsung Galaxy Note...
Приложения смартфона Samsung Galaxy NoteПриложение Microsoft Your Phone Companion для Android уже давно помогает пользователям Android получать д...
LG Electronics создала светодиодный кино...
LG Electronics создала светодиодный киноLG Electronics продолжает раздвигать границы и ошеломлять любителей кинотеатров. Первый в мире кинотеатр ...
Samsung Galaxy Note 20 отдают со скидкой...
Samsung Galaxy Note 20 отдают со скидкойБуквально минуту назад мы писали про то, что на территории Китая смартфон Samsung Galaxy Note 20 продают ...
Стильный смартфон LG Velvet доступен для...
Стильный смартфон LG Velvet доступен дляКомпания LG официально объявила о начале приема европейских предзаказов на смартфон LG Velvet 5G. Пользов...
Обзор BBK BVS801. Тест вакууматора для з...
Обзор BBK BVS801. Тест вакууматора для зУже скоро в средней полосе России начнут созревать ягоды и овощи. И несмотря на возможность приобрести в ...
Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистраторОбзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor