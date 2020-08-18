Xiaomi Mi 9 Lite получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для глобальной, европейской и российской версий смартфона Xiaomi Mi 9 Lite. Прошивки фигурируют под маркировками V12.0.2.0.QFCMIXM, V12.0.2.0.QFCEUXM и V12.0.2.0.QFCRUXM.

Напомним, что MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. А вот анимированные суперобои, которые являются одной из особенностей MIUI 12, смартфоном Xiaomi Mi 9 Lite не поддерживаются. Также отметим наличие в прошивке августовского патча безопасности Android.