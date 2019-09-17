Xiaomi Mi 9 Lite приехал в Европу

Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite, который некоторое время назад был официально представлен в Китае, теперь попал и на рынок Европы. Устройство довольно интересное и позволяет получить практически флагманский смартфон за вполне разумные деньги. Важно понимать, что это не флагман, а упрощенная версия Xiaomi Mi 9, у которой проще процессор и некоторые параметры начинки. С другой стороны, пользователям не всегда нужен очень уже мощный процессор и это шикарная возможность за разумные деньги получить достойный аппарат. Сейчас гаджет попал на территорию Европы, но совсем скоро его завезут и в местные магазины розничной продажи, после чего можно будет говорить про стоимость новинки. Вероятно, это отличное решение на каждый день, да?