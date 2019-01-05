Xiaomi Mi 9 готовят к релизу

На просторах интернета долго обсуждали новости о смартфоне Xiaomi Mi 9, который компания планирует анонсировать в самое ближайшее время. Конечно, китайские компании выпускают массу новинок и за всем уследить крайне тяжело, но за этим флагманом мы будем следить максимально пристально. В сети появилась информация о камере продукта, которая, если верить инсайдерам, может похвастаться 48 мегапикселями разрешения. Это действительно крутой показатель, вопрос лишь в том, будет ли эта камера снимать достаточно хорошо, чтобы потом снимки не казались ужасными при увеличении. Естественно, пока что дать ответ на этот вопрос не получится, но мы будем надеяться, что продукт покажут и мы сможем его сразу же протестировать. А что вы о нем думаете?