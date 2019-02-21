Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE скоро появятся в продаже

Xiaomi представила свой последний флагманский смартфон Mi 9 и его более компактный вариант Mi 9 SE.

Главной особенностью Mi 9 является поддержка беспроводной зарядки мощностью 20 Вт. Еще одной примечательной особенностью является тройная камера AI с основной камерой, использующая новейший 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. 1/2-дюймовый сенсор способен объединять четыре пикселя в один, и в результате получается пиксель размером 1,6 мкм. Другой модуль камеры представляет собой сверхширокоугольный объектив с разрешением 16 мегапикселей, который позволяет снимать в широких пейзажах. 16-мегапиксельная камера также способна снимать объекты с расстояния до 4 см. Третья камера состоит из 12-мегапиксельного телеобъектива с 2-кратным оптическим зумом

Внутри Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, датчик отпечатка пальца на дисплее, 64 ГБ/128 ГБ места для хранения и аккумулятор на 3300 мАч. Есть прозрачная версия, которая поставляется с 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутренней памяти и немного лучшей основной камерой).

Mi 9 SE имеет меньший 5,99-дюймовый AMOLED-дисплей и оснащен Qualcomm Snapdragon 712 с 6 ГБ оперативной памяти. Он также оснащен трехкамерной камерой, состоящей из 48-мегапиксельного датчика Sony IMX586, телеобъектива с 8-мегапиксельной камерой и сверхширокоугольного объектива с 13-мегапиксельной камерой. Он поставляется с внутренним хранилищем объемом 64 ГБ и 128 ГБ. Другие характеристики включают аккумулятор на 3070 мАч, датчик отпечатков пальцев на дисплее и 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Предварительные заказы на Mi 9 SE начнутся 1 марта по ориентировочной цене в $401 и $462 за модель 6 ГБ + 128 ГБ.