Xiaomi Mi 9 и характеристики камеры

В сети появилась информация о том, что смартфон Xiaomi Mi 9 обзаведется камерой с разрешением 48 мегапикселей. Это довольно интересная новость, которая уже давно обсуждается в интернете. Преимущество данной камеры в том, что она позволяет делать снимки в очень высоком разрешении и потом их кадрировать или настраивать по каким-то прочим параметрам. Помимо этого, система камер может похвастаться второй камерой на 16 мегапикселей, которая отвечает за какие-то дополнительные эффекты вроде боке или оценки глубины резкости. Пока что информация носит характер слуха, но мне кажется, что такой смартфон просто обязан заинтересовать аудиторию пользователей. Пользователи же любят подобные продукты с необычными характеристиками.