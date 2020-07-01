Xiaomi Mi 9 обновили до глобальной стабильной MIUI 12

Две недели назад компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для китайских пользователей Xiaomi Mi 9, а сегодня настала очередь владельцев глобальной версии смартфона. Также в некоторых странах MIUI 12 стала доступна и пользователям моделей Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Напомним, что оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацию, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.