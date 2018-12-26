Xiaomi Mi 9 смартфон с беспроводной зарядкой

Компания Xiaomi выпустит смартфон среднего варианта.Модель будет оснащена тыльной камерой с двумя модулями оптики на 24 МП и 16 МП. У более дорогой версии флагмана будет камера с тремя оптическими сенсорами на 48 МП, 16 МП и 13 МП. В премиальной версии установлена топовая однокристальная система Snapdragon 855. Кроме того, набор памяти будет различным. Младшая редакция выйдет в конфигурации 4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и 64 ГБ/128 ГБ энергонезависимой памяти. Премиум-вариант получит 6 ГБ/8 ГБ/10 ГБ «оперативки» и флэш-массив на 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.