Xiaomi Mi 9 стартует в Китае по цене от $516

Xiaomi Mi 9 официально представят на мероприятии в Китае 20 февраля. Компания подтвердила, что в телефоне будет установлен чипсет Snapdragon 855, а основная задняя камера на 48 Мп.

Этот рекламный плакат дает нам представление о том, чего ожидать в плане ценообразования. Очевидно, что стандартная версия будет стоить около 516 долларов или 458 евро. Также будет вариант Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, предположительно по цене 885 долларов или 785 евро.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на Weibo также представил ​​сравнительную таблицу размеров нижней панели для Mi 9 и нескольких конкурирующих устройств - vivo X23 , Huawei nova 4, Honor View 20 и Oppo R17. Xiaomi Mi 9 является смартфоном с самой тонкой нижней рамкой - всего 3,6 мм.