Обзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/64GB. Умные телевизоры и наушники уже в России

Смартфон Xiaomi Mi 9T

В Москве прошла ежегодная большая конференция Xiaomi, в ходе которой было объявлено о старте продаж в России долгожданных телевизоров Mi TV с диагоналями 55”, 43” и 32”, мощного смартфона Mi 9T с тройной основной (48 Мп) и выезжающей фронтальной (20 Мп) камерами, беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones и «народного» умного фитнес-браслета Mi Smart Band 4.Mi 9T дополняет серию, включающую Mi 9 и Mi 9 SE, тепло встреченные покупателями. Новый смартфон оснащен 6,39-дюймовым панорамным AMOLED-дисплеем без выреза с использованием фильтрации синего цвета для защиты глаз. В задней стеклянной панели применена технология нано-голографии для получения уникального рисунка. Под экраном расположили сканер отпечатков пальцев нового поколения с увеличенной скоростью срабатывания.

Смартфон получил лучший в своем классе процессор Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Режим Game Turbo 2.0 оптимизирует работу сенсора, дисплей, звук, сетевое соединение и уведомления для наиболее комфортной игры.

Камера Mi 9T обладает тремя модулями: основным на 48 Мп (размом 1/2"), 13 Мп с широкоугольным объективом (125 градусов) и 8 Мп с телеобъективом. Фронтальная выдвижная камера с матрицей на 20 Мп покрыта сапфировым стеклом.

Благодаря батареи на 4000 мАч и энергосберегающему режиму на базе ИИ, смартфон работает более суток в режиме интенсивного использования, а поддержка зарядки 18 Вт позволяет полностью зарядить гаджет менее, чем за час.

Устройство получило сертификацию Hi-Res Audio, благодаря мощным динамикам SLS 1217, аудиочипу Smart PA и большой звуковой камере объемом 0,9 куб. см. Инженеры установили в гаджет 3,5-мм разъем для наушников и модуль NFC.

Старт продаж назначен на 28 июня. Смартфон будет продаваться в двух расцветках: графитный черный и льдистый синий по цене 25 990 рублей (64 ГБ) и 28 990 рублей (128 ГБ). В первые дни продаж все покупатели Mi 9T получат в подарок Mi True Wireless Earphones.

Телевизоры Mi TV

С 25 июня в продаже появятся три модели умных телевизоров Mi TV 4A 32” (11 990 рублей), Mi TV 4S 43” (22 990 рублей) и Mi TV 4S 55” (33 990 рублей). А в рамках промо-акции с 25 июня по 5 августа, цены будут дешевле на 2000, 3000 и 4000 рублей соответственно.

Все модели поставляются с операционной системой PatchWall от Xiaomi на базе Android TV, поддерживают технологии DTS-HD и Dolby Audio и обладают необходимым набором портов и беспроводных модулей, включая Bluetooth.

Покупатели Mi TV вместе с телевизором получат в подарок подписки от самые популярные контент-провайдеры в России: YouTube, ivi, Okko, КиноПоиск, MeGoGo, 24часаТВ, TVZavr, МегаФон ТВ, Rutube, СТС, Амедиатека, SPB TV, Neverthink и Red Bull TV. Поиск по контенту осуществляется прямо в оболочке системы, без необходимости заходить в приложения, а тем, кто не знает, что же выбрать пригодится система рекомендаций.

«Эти три модели — символ нашей искренней преданности российским потребителям, их пользовательский опыт очень важен для нас, когда мы занимаемся разработкой новых устройств и их локализацией», — заверила вице-президент по международному развитию Mi TV Дженет Зенг.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi привезла в Россию и обновленный умный браслет - Mi Smart Band 4. Устройство обладает большим (0,95”) цветным AMOLED-дисплеем, позволяющим с легкостью просматривать на нем статистику, сообщения и оповещения.

Mi Smart Band 4 оснащен аккумулятором емкостью 135 мАч, что позволяет ему работать до 20 дней без подзарядки в режиме контроля пульса. Браслет научился отслеживать активности во время плавания и управлять музыкой на смартфоне. Устройство появится в магазинах 9 июля по цене 2 990 рублей.

Беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones

Mi True Wireless Earphones не имеют проводов, а это значит нечему будет запутываться. Наушники могут непрерывно воспроизводить музыку в течение 10 часов (с учетом подзарядки от кейса). Они автоматически подключаются к сопряженному устройству при открытии чехла, а воспроизведение музыки останавливается, когда один из наушников извлекается из ушного канала. Имеется режим независимой работы.

Интуитивно понятное сенсорное управление позволяет взаимодействовать с ними одним или двумя нажатиями на корпус. Mi True Wireless Earphones появятся в продаже 28 июня по цене 5 990 рублей.Автор: Артем Костенко