Xiaomi Mi 9T готов к релизу

На просторах интернета появилась новость о том, что 12 июня будет представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, который довольно долго обсуждали в интернете. Это очень интересный смартфон, который будут продавать за вполне адекватные деньги, но у него при этом очень большой набор преимуществ. Например, у устройства есть выдвижная камера, которая позволила разработчикам не урезать дисплей и не делать вставок для того, чтобы разместить на передней панели фронтальную камеру. Да и начинка у продукта очень даже привлекательная, особенно если вы хотите получить достойный смартфон за разумные деньги. Ждем официального анонса, чтобы посмотреть на цену устройства и решить, стоит ли гаджет своих денег или нет. Все же конкуренция очень высока.