Xiaomi Mi A1 обновился до Android 13

Старый смартфон Xiaomi Mi A1 обновили до операционной системы Android 13. Он был выпущен еще в 2017 году. Напомнил, что модель дебютировала с операционной системой Android 7. Смартфон стал популярным в свое время благодаря чистой ОС Android. Несмотря на то, что компания уже прекратила поддержку устройства после Android 9, энтузиасты нашли способ обновить его с помощью прошивки.

Xiaomi Mi A1 основан на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 625. Кастомная прошивка для Xiaomi Mi A1 не имеет фирменного приложения камеры, поддержки VoLTE, FM-радио и некоторых других функций. Однако пользователи могут использовать Open Camera или Google Camera.