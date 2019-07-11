Xiaomi Mi A3 будет мощнее флагмана

Некоторое время назад появилась информация, что совсем скоро китайский гигант выпустит в продажу новый смартфон под названием Xiaomi Mi A3, который будет мощнее даже тех флагманов, которые сейчас есть в продаже. Пока что у нас нет точной информации о том, что именно умеет данный смартфон и какие у него будут конечные характеристики, но инсайдеры говорят, что это продукт среднего класса. При этом у него будет довольно большой экран диагональю свыше 6 дюймов, привлекательный дизайн и неплохой набор камер. Вероятно, таким образом производитель планирует уничтожить конкурентов, которые продают аналогичный набор функций, только за безумные деньги. Будем ждать официального анонса и тогда можно будет говорить более предметно.