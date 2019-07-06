Xiaomi Mi A3 прошёл сертификацию с 48-мегапиксельной основной камерой

Компания Xiaomi готовится к выходу смартфонов Mi A3 и Mi A3 Lite. Сейчас одну из моделей заметили сразу в нескольких регуляторах.

Компания Xiaomi готовится к выходу смартфонов Mi A3 и Mi A3 Lite. Сейчас одну из моделей заметили сразу в нескольких регуляторах. Смартфон прошёл сертификацию в американском FCC и сингапурском IMDA с номером модели M1906F9SH. Предположительно, это обычный Mi A3, который станет глобальной версией смартфона Xiaomi CC9. На изображениях видно, что его оснастят тройной основной камерой с 48-мегапиксельным модулем.

На задней стороне также разместят логотип компании и надпись Android One. Она обозначает, что устройство будет поставляться не с фирменной оболочкой MIUI, а с «чистой» ОС Android с гарантированными обновлениями (два года обновления ОС и три года обновлений безопасности).

Другой информации о смартфоне в документах нет, но его характеристики не должны отличаться от китайского собрата. Это значит, что Mi A3 получит OLED-дисплей с подэкранным сканером, чип Snapdragon 710, батарею на 4030 с быстрой зарядкой, 6 ГБ ОЗУ и NFC-модуль. Точной даты выхода пока нет, но можно предположить, что новинка дебютирует уже до конца лета.