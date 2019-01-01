Xiaomi Mi A3 выйдет с отверстием в экране

Некоторое время назад компания Samsung показала довольно интересные варианты смартфонов, у которых в экране есть отверстие под фронтальную камеру. Тогда это казалось фантастикой, а сейчас Huawei уже выпустила в продажу первый свой смартфон такого дизайна. Теперь в сети появились изображения нового устройства под названием Xiaomi Mi A3, которое вскоре вроде как должно отправиться в продажу. У него тоже имеется отверстие с фронтальной камерой на передней панели в дисплее, что выглядит крайне интересно и необычно. Не могу сказать, что это удачное решение и что кому-то это будет удобно, но на рынке очень давно не было новых решений, а это именно то, что может сдвинуть сегмент с мертвой точки. Будем надеяться, что смартфон покажут в ближайшем будущем.