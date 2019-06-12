Xiaomi Mi AI Translator заменит переводчика

Мы все уже привыкли к тому, что компания Xiaomi выпускает максимально странные новинки и делает это с завидным постоянством. К примеру, в продажу поступил очень необычный продукт Xiaomi Mi AI Translator, который является переводчиком в реальном времени. То есть, если вы поехали в другую страну и там вам нужно говорить на языке, который вы не знаете, то данное устройство легко решит проблему и позволит вам наслаждаться переводом в высоком качестве. Пока что говорить о реализации рано, ведь продукт не попал даже на обзоры, что уж говорить о реальных сценариях использования. Но, если эта штука действительно работает, то самое время выкидывать все учебники по иностранному языку и просто закупать такие штуки. Новая эта технологий.