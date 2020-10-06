Xiaomi Mi Air 2 Pro показали на видео

В сети появилась видео, на котором пользователь якобы показывает наушники Xiaomi Mi Air 2 Pro, которые на самом деле производителем пока что официально не были представлены. Верить этой информации или нет — дело ваше, но стоит отметить, что наушники на видео ничем не отличаются от оригинальной модели, так что судить о правдивости тяжело. С другой стороны, производитель давно не выпускал в продажу какие-то яркие новинки, так что если вы большой фанат умных наушников и хотите в ближайшем будущем заказать себе нечто подобное, то стоит присмотреться к Xiaomi Mi Air 2 Pro и подождать возможного скорого релиза. Вероятно, производитель должен представить наушники уже этой осенью, если в сеть уже начали попадать видео с обзорами устройства.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Air 2 Pro
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