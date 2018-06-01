Xiaomi Mi Band 3 с NFC...

Пользователи в восторге от нового браслета Xiaomi Mi Band 3. Разработчик представил две версии устройства — обычный вариант и браслет с NFC. Второй вариант более интересен, так как вы можете настроить на него покупки. Просто подключаете карту к смартфону, а потом смартфон к браслету. Далее, по приходу в магазин, нужно будет просто приложить браслет к терминалу и приложить палец к сканеру отпечатков пальцев на самом браслете. Это быстро и позволяет не носить с собой карт вообще, только смартфон и браслет. Думаю, без смартфона вы и так из дома не выходите. Существенно ускоряет процесс покупки в ресторанах быстрого питания, в супермаркетах и кинотеатрах. Жаль, не все современные магазины обзавелись подходящими терминалами. Но, технологии развиваются и тут хотя бы понятно зачем платить больше денег.