Xiaomi Mi Band 3 стоит копейки

2018-05-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Band 3; [201]
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что браслет Xiaomi Mi Band 3 будут продавать за 35 долларов, однако это ошибочные данные — устройство планируют продавать за 26 долларов. Это довольно приятная новость, так как пользователи любят доступные спортивные гаджеты, а именно эта компания поставляла самые доступные варианты на рынке. Новинка получила целый ряд преимуществ по сравнению с предыдущими версиями и сейчас брать вторую или первую версию можно лишь ради тотальной экономии. Во всех остальных вариантах, если вы хотите взять действительно качественное современное устройство, стоит смотреть в сторону Xiaomi Mi Band 3. Этот девайс сейчас является наиболее привлекательным, нужно лишь дождаться старта продаж и тогда уже смотреть на цену в России. Либо заказывать из Китая.


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