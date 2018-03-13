Xiaomi Mi Band 3 выглядит шикарно

Официально представлен спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3, который компания решила выставить по стоимости в 30 долларов. Учитывая, что примерно столько же стоит второе поколение браслета, можно говорить о довольно высокой конкуренции. Зато у Xiaomi Mi Band 3 есть защита от влаги по сертификату IP68, есть поддержка Google Pay и поддержка GPS-навигации. Все это делает устройство просто ультимейт решением для каждого, кто не только бегает и хочет считать калории и шаги, но и просто жить с комфортом. Та же возможность ходить с браслетом в душ или платить в супермаркетах просто прикладывая браслет будет отличным дополнением для умной системы. Думаю, продукт возымеет успех в самое короткое время после официального релиза. Осталось только подождать, пока производитель отправит устройства в розницу в России, тогда и закажем.