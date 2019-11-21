Xiaomi Mi Band 3i официально представлен

Официально представлен новый умный браслет Xiaomi Mi Band 3i, который, к сожалению, не является чем-то действительно увлекательным или интересным. Это самый обычный браслет, который от третьего оригинального браслета отличается только отсутствием датчика сердечного ритма. То есть, производитель вроде как показал новое устройство, но на самом деле это старый браслет в том же дизайне и с теми же фишками, только без датчика для отслеживания пульса. Новинка стоит всего 18 долларов и если вам этот датчик не нужен, то можно смело брать более простую версию, ведь она стоит дешевле и вы можете использовать ее с теми же аксессуарами, что и оригинальный третий браслет. Конечно, хотелось бы увидеть все же пятое поколение Xiaomi Mi Band, но пока что его нет.