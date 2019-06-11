Xiaomi Mi Band 4 стоит своих денег

Официально представлен новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, который отличается от своего предшественника ярким цветным дисплеем. Да, для кого-то это мелочь, но если вы много времени уделяете спорту или используете устройство только для того, чтобы смотреть время и контролировать входящие звонки, то Xiaomi Mi Band 4 подойдет лучше, чем основные конкуренты. Это очень крутой продукт в плане дизайна, плюс за это устройство просят всего 25 долларов. Правда, есть еще одна версия с модулем NFC, но это уже совсем другая история — если вам нужны платежи, то за 33 доллара вам дадут возможность платить без смартфона или карты, достаточно лишь присоединить карту к браслету. Очень удобная штука, которая пригодится жителям больших городов.