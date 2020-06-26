Xiaomi Mi Band 4C не боится воды

Компания Xiaomi, как мы все знаем, довольно активно работает над выпуском умной носимой электроники, так как это достаточно крутой продукт и он пользуется спросом на рынке. Теперь вот производитель планирует отправить в продажу новый браслет под названием Xiaomi Mi Band 4C, который позволяет заниматься спортом и плавать в воде. Это очень приятный бонус, так как иногда пользователям хочется заняться плаванием в бассейне, но они не могут этого сделать, так как устройство не считывает калории. А никто в наше время не занимается спортом, если это не записывается каким-то гаджетом для дальнейшей статистики. Стоимость новинки пока что не ясна, но стоит подождать, пока производитель отправит модель в продажу, тогда можно будет о чем-то говорить.