Xiaomi Mi Band 4C стоит 16 долларов

Длительное время многие пользователи спрашивали о том, какой можно купить доступный браслет для отслеживания своей активности в течение суток. Сейчас можно смело говорить о том, что идеальным решением в данной ситуации выступит модель Xiaomi Mi Band 4C, которая выглядит очень привлекательно, плюс обладает целым рядом различных бонусов и особенностей. И, что самое главное, данный браслет пользователь может купить всего за 16 долларов, что по меркам современного рынка очень даже хорошо и круто. Вопрос только в том, а стоит ли пользователю приобретать эту модель, а не взять что-то из прошлых выпусков компании за еще меньшое количество денег? Ждем новостей по этому поводу и тогда можно будет уже как-то обсуждать данный гаджет.