Xiaomi Mi Band 5 получит NFC

Длительное время пользователи жаловались на то, что Xiaomi Mi Band не поддерживает NFC, ведь в Китае эта технология не пользуется спросом и производитель просто не видит смысла добавлять технологию в свои устройства. Теперь же ситуация изменилась и есть новости о том, что Xiaomi Mi Band 5, который должны совсем скоро анонсировать, получит новую технологию NFC и вы сможете без труда подключаться к каким-то аксессуарам, технике, может даже платить в магазинах. Вот только есть здесь один важный момент — модуль NFC совсем не значит, что платить можно будет за пределами Китая. Вероятно, функция оплаты в магазинах появится еще не совсем скоро, ведь это крайне сложно реализовать, если производитель хочет работать во всем мире. Это тяжело.