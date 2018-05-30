Xiaomi Mi Bluetooth для ценителей музыки...

Официально представлены накладные наушники Xiaomi Mi Bluetooth, которые компания позиционирует как идеальное устройство для активных пользователей, которые любят музыку, но не любят провода. Выглядит девайс достаточно интересно, хотя я и не могу сказать, что это какой-то предел мечтаний, внутри установлены излучатели на 40 миллиметров, они звучат очень даже неплохо. Встроенной батареи на 400 мАч достаточно, чтобы вы могли слушать музыку длительное время — 10 часов на одном заряде, хотя я бы рассчитывал на 8 часов. Стоимость такого устройства составляет 46 долларов, этого хватит с головой для того, чтобы большинство конкурентов погибли на рынке. За такие деньги соревноваться с Xiaomi Mi Bluetooth практически нереально, особенно если учитывать, что новинку можно заказать из Китая без накруток цены.