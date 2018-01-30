Xiaomi Mi Box 4 официально анонсировали

Компания Xiaomi представила новые ТВ-приставки Xiaomi Mi Box 4 и Xiaomi Mi Box 4с, которые могут выдавать картинку в 4К. Нельзя сказать, что это прямо сильно удивляет, ведь на данный момент на рынке есть громадное количество коробочек с такими же возможностями, это позволяет потенциальному покупателю смотреть видео в высоком разрешении и получать от этого массу положительных эмоций. С другой стороны, у Xiaomi всегда свой план на развитие технологий и эти приставки при своей стоимости в 50 и 40 долларов позволят вам получать контент в высоком качестве без лишних проблем с настройкой китайских вариантов и софта. Правда, не совсем понятно, почему компания так долго выпускала эти модели, ведь ничего уникального в их начинке нет и можно было уже год или два назад такое показать, все бы покупали как горячие пирожки.