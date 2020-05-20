Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит 20 долларов

В последнее время камеры видеонаблюдения стали пользоваться повышенным спросом из-за того, что пользователи поняли преимущества этого гаджета. Можно следить за домом, за домашними животными, можно следить за ребенком, пока он спит или играет в комнате. Вариантов использования в корпоративном секторе еще больше, ведь можно следить за тем, что делают сотрудники на рабочем месте. И идеальным решением для этих задач выступает модель Xiaomi Mi Camera SE PTZ, которая стоит всего 20 долларов и при этом обладает всеми необходимыми компонентами и харакеристиками. За свои деньги это одно из лучших решений, которое отлично справляется со своей основной задачей. Требовать большего от Xiaomi Mi Camera SE PTZ было бы просто странно за 20 долларов.