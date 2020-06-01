Xiaomi Mi Inkjet для фанатов принтеров

В последнее время многие пользователи стали задумываться о различной технике для дома, ведь сейчас большинство работает удаленно, не посещая офис. В этой ситуации далеко не всегда удобно заказывать ту же распечатку документов с доставкой на дом, так как это дорого и не всегда удобно, особенно если у вас не такая уж большая партия на печать. В таких ситуациях обычно используют простые домашние принтеры, которые будут работать стабильно и долго, пусть у них и не такая уж высокая скорость печати. В этом плане новинка Xiaomi Mi Inkjet выглядит просто отменным решением, так как у этого принтера достаточно качественная печать, работа по беспроводной сети и при этом цена составляет всего 70 долларов. То есть, это довольно доступное решение.