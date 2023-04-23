Xiaomi Mi Master 86 Mini LED появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизора Mi Master 86 Mini LED, который оценен в 2185 долларов. Напомним, что перед нами флагманская модель с 85-дюймовой матрицей QD Mini-LED с 1800 зонами локального затемнения, разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 кд/кв.м, 99,5-процентным охватом цветового пространства BT.709, 99% DCI-P3 и 94,5% цветовой гаммы Adobe RGB, разъемом HDMI 2.1, поддержкой синхронизации FreeSync Premium Pro, акустической подсистемой с девятью динамиками мощностью 70 Вт для 3.1-канального звука, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также сертификацией IMAX.