Xiaomi Mi Master 86 Mini LED появился в продаже Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизора Mi Master 86 Mini LED, который оценен в 2185 долларов. Напомним, что перед нами флагманская модель с 85-дюймовой матрицей QD Mini-LED с 1800 зонами локального затемнения, разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 кд/кв.м, 99,5-процентным охватом цветового пространства BT.709, 99% DCI-P3 и 94,5% цветовой гаммы Adobe RGB, разъемом HDMI 2.1, поддержкой синхронизации FreeSync Premium Pro, акустической подсистемой с девятью динамиками мощностью 70 Вт для 3.1-канального звука, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также сертификацией IMAX. Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизора Mi Master 86 Mini LED, который оценен в 2185 долларов. Напомним, что перед нами флагманская модель с 85-дюймовой матрицей QD Mini-LED с 1800 зонами локального затемнения, разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 кд/кв.м, 99,5-процентным охватом цветового пространства BT.709, 99% DCI-P3 и 94,5% цветовой гаммы Adobe RGB, разъемом HDMI 2.1, поддержкой синхронизации FreeSync Premium Pro, акустической подсистемой с девятью динамиками мощностью 70 Вт для 3.1-канального звука, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также сертификацией IMAX. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 14:48 . Продукт - Xiaomi Mi Master 86 Mini LED

Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд…

Хотите купить новый телевизор, но не знаете, какой именно выбрать? Это вполне нормально, ведь из-за сущес… Хотите купить новый телевизор, но не знаете, какой именно выбрать? Это вполне нормально, ведь из-за сущес…

4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще…

Каждый дом имеет свои особенности и требования, но есть несколько вещей, которые являются незаменимыми. 4… Каждый дом имеет свои особенности и требования, но есть несколько вещей, которые являются незаменимыми. 4…

50-дюймовый Xiaomi TV Q2 оценен в 40 тысяч рублей …

Компания Xiaomi представила в России телевизоры Xiaomi TV Q2, глобальный релиз которых состоялся еще прош… Компания Xiaomi представила в России телевизоры Xiaomi TV Q2, глобальный релиз которых состоялся еще прош…

Представлен недорогой телевизор OnePlus TV Y1S…

Компания OnePlus представила на индийском рынке телевизор OnePlus TV Y1S, который обойдется в 270 долларо… Компания OnePlus представила на индийском рынке телевизор OnePlus TV Y1S, который обойдется в 270 долларо…

Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные день…

Ни одна современная гостиная не может обходись без телевизора. В вопросе его выбора самое главное соблюст… Ни одна современная гостиная не может обходись без телевизора. В вопросе его выбора самое главное соблюст…

Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорог…

Телевизоры с QLED матрицей стоят довольно много, но, оказывается, это не всегда так. К нам на обзор попал… Телевизоры с QLED матрицей стоят довольно много, но, оказывается, это не всегда так. К нам на обзор попал…

Телевизор Samsung QD-OLED S95C будет стоить $4500…

Компания Samsung случайно раскрыла стоимость топового телевизора QD-OLED S95C, который был представлен в … Компания Samsung случайно раскрыла стоимость топового телевизора QD-OLED S95C, который был представлен в …