Xiaomi Mi Mix 3 5G получит мощный процессор

Буквально недавно компания Qualcomm представила свой новый флагманский процессор под названием Snapdragon 855, который пока что не удалось протестировать. Но, производитель уверяет, что у этого процессора отличная производительность и есть некоторые технологии, которые дают запас на будущее. Пока что мы не можем ничего детальнее об этом рассказать, но в сети уже есть информация о том, что смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G построен на новом процессоре и его вскоре должны анонсировать. Не могу с уверенностью сказать, что этот продукт станет неимоверно популярным только благодаря процессору, но посмотреть на новинку очень хочется. В последнее время очень редко получается увидеть что-то действительно новое и интересное, а это значит, что новая модель процессора будет ярким витком в развитии технологий.